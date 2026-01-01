В изпълнение на стратегията за модернизация на сектор „Сигурност“, в сряда МВР ще връчи официално ключовете за 204 нови специализирани автомобила. Техниката ще бъде разпределена между областните дирекции в цялата страна и е предназначена за нуждите на патрулно-постовата дейност, териториалното обслужване и засиления пътен контрол.

На официалната церемония ще присъстват представители на политическото и професионалното ръководство на министерството. Още при сключването на сделката за новите коли от ръководството на ведомството подчертаха, че новите машини са жизненоважни за бързата реакция на униформените и за повишаване на безопасността на гражданите.

Новите автомобили са оборудвани с най-съвременните технологии за контрол и комуникация. Те са специално модифицирани да отговарят на тежките условия на ежедневната полицейска работа. Всяка от новите коли разполага с камери за 360-градусово наблюдение, които автоматично разпознават регистрационни номера и проверяват за невалидни застраховки "Гражданска отговорност" или изтекли технически прегледи; възможност за директно плащане на глоби по Закона за движението по пътищата на място при спиране от патрул; системи за криптирана комуникация, най-ново поколение ТЕТРА терминали, осигуряващи непрекъсната връзка с дежурните части, дори в райони със слаб обхват на мобилните оператори.



Част от доставените машини са от SUV сегмента, което ще позволи по-ефективно териториално обслужване в малките и труднодостъпни населени места.

Доскоро голяма част от автопарка на МВР се състоеше от амортизирани автомобили, някои от които на възраст над 15 години и с пробег над 400 000 километра. Това водеше до огромни разходи за ремонти, чести повреди по време на дежурство и невъзможност за адекватна реакция при преследване на нарушители. Синдикатите в МВР многократно алармираха, че състоянието на техниката застрашава както живота на полицаите, така и сигурността на гражданите.

Процесът по закупуване на новите коли стартира още през 2023-2024 г., но беше съпътстван от поредица обжалвания пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от страна на различни автомобилни дилъри. Това блокира процедурите за месеци наред и забави критично важното обновление.

Средствата за мащабната покупка не идват директно от централния държавен бюджет, а са осигурени основно чрез Фонд „Безопасност на движението“. В този фонд се събират парите от платените глоби за нарушения на пътя, установени с камери. Според закона, тези средства могат да се разходват единствено за дейности, свързани с подобряване на пътната безопасност – включително закупуване на нови камери, оборудване и специализирани автомобили за контрол.

С въвеждането в експлоатация на новите 204 машини, МВР очаква значително подобряване на ефективността на своите служители и по-строг контрол над агресивните водачи по пътищата на България.