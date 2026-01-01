Днес апелативен съд в Париж ще реши дали лидерът на френската крайна десница Марин льо Пен има право да се кандидатира за президент.

Марин льо Пен има петгодишна забрана да се явява на избори, след като беше осъдена за злоупотреба с европейски средства, пише БНР . Лидерката на Националния сбор обжалва присъдата, но дори и да спечели съдебната битка, много по-вероятно изглежда нейното протеже - 30-годишният Жордан Бардела - да влезе в битката за Елисейския дворец догодина.

"Ако съдът ме спре, ще работя с всички сили за победата на Бардела", заяви 57-годишната Льо Пен преди съдебното заседание.

Всички социологически допитвания сочат крайната десница за победител.

Двата тура на президентския вот ще се състоят на 18 април и 2 май. Президентските избори се очаква да предефинират политическата посока на Франция и да повлияят на бъдещето на ЕС.