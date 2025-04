Лидерът на крайната десница във Франция Марин льо Пен нарече присъдата си „политическо решение“ и обеща да не се отказва, след като беше призната за виновна в присвояване на средства и ѝ беше забранено да участва в избори, предаде АФП.

„Няма да се откажа“, заяви Льо Пен пред развяващите знамена членове на своята партия „Национален сбор (НС)“ и поддръжници, които препълниха площад „Вобан“ в Париж.

Тя нарече присъдата си „политическо решение“ и осъди „лова на вещици“ срещу нейната партия.

🚨🇫🇷 Marine Le Pen speaking at the rally in Paris



“I would like to echo the words of MLK when he talked of the American people deprived of votes”



“We will fight on in a disciplined & dignified way - we will not give up to the despair of our adversaries” pic.twitter.com/WioWKeORCR