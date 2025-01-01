31-годишната Мишер Фокс намери диамант в държавния парк „Кратер на диамантите” в Арканзас след три седмици разкопки. Необработеният камък е третото по големина откритие за годината на това място.

31-годишната Мишер Фокс, току-що дипломирала се по мениджмънт в университета Фордъм в Ню Йорк, прекара три седмици в копаене, пресяване и измиване на пръстта от старият вулкан в Арканзас (южните щати на САЩ).

Целта й беше да намери свой собствен диамант с ръцете си. Но преживяването не беше никак лесно: ухапвания от насекоми, отлепени подметки, открадната лопата и нощувки в палатка. Всичко това постави на изпитание решимостта й да търси съкровища.

На последния ден, когато вече се беше примирила да си тръгне с „обикновен“ аметист, тя забеляза на земята блясъка на малко камъче, заклещено в паяжина.

Според американския вестник „Ню Йорк Таймс“ това е бил необработен диамант с тегло 2,3 карата, третата по големина находка за годината в парка с подходящото име „Кратер на диамантите“.

Според геммолога Ани Дай, стойността му може да варира между 10 000 и 50 000 долара. За собственичката му обаче той е безценен.

За Мишер Фокс това търсене не беше забавление. Тя искаше годежен пръстен, който разказва история: не тази на минното дело, а тази на нейната упоритост и саможертва.

„Този диамант символизира труда, който ще изисква бракът“, сподели тя. С други думи: една връзка не се купува на кредит, а се гради с търпение, пот и понякога с няколко ухапвания от комари.

Околните й сметнаха идеята за абсурдна, твърди младата жена, което само я мотивира още повече.

Връщайки се в Манхатън, тя подари скъпоценния камък на своя партньор, който сега се изправя пред ново голямо предизвикателство. Как да направи предложение за брак, което да е на висотата на този символ на тяхната любов, изкопан с голи ръце от калта?

Диамантът бе официално кръстен „Fox-Ballou“, съкращение от двете фамилни имена на двойката.

Начин да запечатат историята си в геологията, както и в регистъра на гражданското състояние. Природният резерват „Кратер на диамантите”, който привлича ежегодно около 160 000 начинаещи търсачи на съкровища, подхранва тази мечта: за една Америка, обсебена от автентичността, където все още можеш да създадеш своя собствена приказка, стига да имаш репелент против комари и стоманена воля.

Мишер Фокс успя да докаже на близките си, че е била права да не се отказва, като със сигурност е възродила в сърцата на много начинаещи ловци на съкровища пламъка на златната треска, диамантите... или дори обикновените аметисти.