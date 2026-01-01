В събота Националният съвет на БСП ще проведе заседание с основна цел избор на ново ръководство - състав на Изпълнителното бюро.

На 16 декември Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на Националния съвет Атанас Зафиров.

Изпълнителното бюро на БСП подава оставка

"Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства", гласяха мотивите на подадената оставка.

Напрежение в БСП: Таков иска спешно свикване на конгрес, Зафиров предупреди за разпиляване на силите

Председателят Атанас Зафиров, обаче, не подаде оставка с мотива, че той е длъжен да я подаде пред Националния съвет. В събота ще стане ясно дали това ще стане.

На 11 декември, непосредствено преди гласуването на шестия вот на недоверие и след поредните масови протести, премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка. Този акт на Желязков бе предшестван от многохилядни протести в София и други градове на страната с искане за оставка на правителството.