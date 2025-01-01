Изпълнителното бюро (ИБ) на „БСП – Обединена левица“ подава оставка, но без председателя Атанас Зафиров. Ново ръководство ще бъде избрано на 10 януари, когато ще има пленум на партията.

Зафиров е избран от Конгреса и неговата оставка се подава пред Конгреса, заяви заместник-председателят на партията Калоян Паргов, като добави, че оттеглянето на ИБ е знак за отговорност пред партията. По думите му основната грешка на бюрото е лошата комуникация с партийните структури.

Паргов подчерта, че БСП държи на редовния бюджет. Той определи удължената финансова рамка като "едно голямо нищо" и поясни, че протестиращите нямат вина за оставката на кабинета "Желязков".

"Очевидно е, че хората не са с добро усещане", заяви Паргов.

Според него няма партия, която да е излязла здрава от управлението. Визирайки съюз с потенциалния политически проект на президента Румен Радев, Паргов каза, че коалицията може да се яви в разширен вид на следващите избори:

"Ние сме готови да се явим в сегашния си вид като коалиция, но това решение ще го вземат националните органи. Може да се разшири тази коалиция, може да се намали. Така че всичко зависи от националните органи догодина, които ще вземат решение, за да участват в изборите".

Датата на следващия Конгрес на левицата ще бъде определена на 10 януари, допълни той.

"Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства", заявиха от левицата в позиция до медиите.

Решението за оставката е взето на днешното заседание на ИБ. Избран е и съставът на групата, която ще участва в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември - Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.

Изпълнителното бюро е тясното ръководство на партията. По-важните решения, като участие в правителство, взима пленумът. Освен Зафиров в бюрото членуват 24 души, сред които петимата зам.-председатели - Иван Таков, Калоян Паргов, Иван Иванов, Драгомир Стойнев и Иван Пешев, и четиримата организационни секретари - Деян Дечев, Атанас Атанасов, Филип Попов и Цветелина Пенкова.

Останалите членове са: Борислав Гуцанов, Кристиан Вигенин, Кирил Добрев, Манол Генов, Владимир Москов, Жельо Бойчев, Иван Ибришимов, Йордан Младенов, Трифон Панчев, Калин Калапанков, Стефан Бурджев, Габриел Вълков, Дора Янкова, Динко Желев и Николай Тишев.

Вчера от БСП - Кюстендил настояха за оставката на ръководството на партията и провеждане на конгрес, на който да бъде избрано ново ръководство.

Общинският съвет на БСП е определил участието на партията в управлението на страната като груба политическа грешка, което според членовете му ще доведе до негативни последствия върху бъдещето на партията и членската маса. Според местната партийна организация връзката между низовите структури и централно ръководство е сведена до катастрофално ниво.

Припомняме, че на 16 февруари т.г. Зафиров бе избран за председател на БСП от делегатите на 51-вия Конгрес на партията с 422 гласа. На балотажа Борислав Гуцанов получи 365 гласа. Разликата между двамата кандидати на втория тур бе 57 гласа.