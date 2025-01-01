Кабинетът също чухме, както и мнозинството в парламента, хората, които излязоха на улицата. Не трябваше да се стига до излизане, но в крайна сметка това са части от реалностите, в които ние се намираме. Това каза пред журналисти в Попово министър Борислав Гуцанов в отговор на въпрос за протеста срещу бюджета за 2026 г., на който се събраха граждани в София на 26 ноември.

Това също показва, че приказките, че едва ли не еднолично се взимат решенията или, че не се иска да се чуе опозиция или граждани - също не са верни. Видяхте, че веднага има реакция, която мисля, че наистина е правилна, каза още Гуцанов.

След срещите и вчера, и днес във финансовото министерството смятам, че наистина другата седмица ще излезем с виждания, които са важни за цялостното развитие на държавата, посочи социалният министър.

Попитан за предложените увеличения на осигурителната вноска и на данък "дивидент" в бюджета за 2026 г., Гуцанов призова първо финансовият министър, синдикати и работодатели да "изчистят" предложенията и тогава те да се коментират. Диалогът реално никога не е бил прекъсван. В сряда имахме Национален съвет за тристранно сътрудничество, присъстваха всички организации: и работодатели, и синдикати, каза социалният министър. По думите му конкретно за бюджета наистина е имало "определени напрежения и разминавания". Нека вижданията, обсъдени днес, да бъдат детайлизирани в цифри и тогава да ги коментираме, допълни той.

Социалният министър дава старт на нови социални услуги в община Попово

На въпрос дали има притеснения относно преформатиране на социалната рамка в проектобюджета за догодина, Борислав Гуцанов отговори отрицателно. Всички наши предложения бяха приети с пълно единодушие в Съвета за съвместно управление, припомни той и изброи предложенията на социалното министерство, сред които: увеличение на средствата за втората година майчинство от 780 на 900 лв.; увеличението от 50 на 75% на средствата от държавата, когато майките се връщат на работа; увеличението на минималната работна заплата от 1070 на 1213 лв.

За швейцарското правило при пенсиите вече никой дори не коментира - дали трябва или не трябва да се спазва, посочи министърът. Той добави, че не вижда и да има някой от протестиращите срещу бюджета, който да каже, че не е съгласен с повишаване на доходите или с увеличението на майчинските или на средствата за една от най-уязвимите групи - пенсионерите, които са над два милиона и петдесет хиляди.

Мисля, че всички партии в това управление сме обединени около тези социални виждания, така че нямам притеснения, заяви Борислав Гуцанов.

В отговор на питане дали има притеснения, че ситуацията с бюджета може да се отрази на взаимоотношенията в управлението с оглед и на изявлението на партийния лидер на БСП Атанас Зафиров, Гуцанов отговори: "Мисля, че ако всички тези виждания в областта на бюджета са изпълнени - няма пречка". Най-важното е да има спокойствие, сигурност и предсказуемост. Диалог е ключовата дума. В момента виждам, че диалогът е наистина вдигнат на ниво, което е ключово важно, смята още социалният министър.

Министър Гуцанов бе в Попово за поставянето на начало на изграждането на Център за специализирана подкрепа и три жилищни сгради за пълнолетни с интелектуални затруднения. Министърът бе посрещнат от кмета на общината Людмил Веселинов, заместник-кмета Йорданка Георгиева, председателя на Общинския съвет Георги Георгиев и областния управител Йоан Пеев.