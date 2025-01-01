Тристранният диалог за Бюджет 2026 е възстановен - това е голямата новина, която обяви финансовият министър Теменужка Петкова след извънредна среща на правителството и управляващите партии, които го подкрепят, с работодателските организации и синдикатите.

"В рамките на днешната среща чухме предложенията на българския бизнес, чухме предложенията на синдикатите. Това, което предстои в рамките на следващите дни, е тези предложения да бъдат разгледани от страна на Министерство на финансите, от страна на коалиционните партньори, да бъдат остойностени и съответно следващата седмица предстои отново среща, на която да обсъдим конкретни мерки, които и бизнесът, и синдикатите, за да намерим едно балансирано решение, което удовлетворява всички", посочи Петкова и допълни, че следващата среща е предвидена за вторник, 2 декември.

Финансовият министър уточни, че бюджетът не е изтеглен. Той е приет на първо четене в Народното събрание, отложена е бюджетната процедура.

БТА

Председателят на Бюджетната комисия в НС и народен представител от ГЕРБ Делян Добрев обясни, че двата "малки бюджета" (за ДОО и НЗОК) са гледани на комисия на второ четене. "Правилникът, обаче, не позволява ние да внесем допълнителен доклад, т.е. след като бъдат изчистени предложенията между правителството, работодателите и синдикатите, ние имаме готовност да внесем допълнителен доклад и да преразгледаме на второ четене двата малки бюджета, както и след това да разгледаме държавния бюджет на второ четене в косимисия. Имаме достатъчно време до края на годината да приемем бюджета, ако наистина успеем да се обединим около предложения, приемливи за трите страни през следващата седмица", посочи Добрев.

Той отбеляза положителна тенденция от днес, а именно, че допирните точки между работодателите и синдикатите след днешната среща са много повече.

От страната на бизнеса изразиха задоволство от проведените разговори.

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев посочи, че още вчера са имали няколкочасови разговори работодателите с двата синдиката.

"Наистина имаме много допирни точки и се надявам другата седмица да се обединим работодатели, синдикати и представители на управляващата коалиция и да направим такива промени, че работещите и фирмите да могат да запазят своите доходи и да запазят своята конкурентоспособност, без да ощетяваме хората, работещи в публичния сектор или интересите на синдикалните организации", каза Домусчиев.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров съобщи, че възможният компромис може да се направи по няколко начина. "Протестите ни имат различна мотивация, те целят увеличение на заплатите. Искаме да намерим баланс. Трябва да решим откъде могат да бъдат намерени между 850 млн. и 1 млрд. евро за ръста на възнагражденията. Има над 20 мерки, които коментирахме, разбрахме се Финансовото министерство да ги остойности и реалната възможност за повече възможности. Във вторник следобед ще се съберем да подновим диалога с фопизонт другата седмица да намерим решение", каза той.

Призедентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов обобщи, че нещата не са вървели добре до този момент и всички са го осъзнали, затова са си поставили задачата да търсят тези места, по които могат да постигнат съгласие.

"Дано нещата да продължат нататък. Ние работихме и за търсене на възможности за подобряване на устойчивостта на осигурителната система с други механизми, извън или заедно с някакъв друг тип увеличаване на вноската или ако можем да я заместим с нещо друго. Постигнахме известни резултати, които предстои да бъдат изчислени от специалистите, за да видим докъде ще стигнем. Постигнахме съгласие и за това, че има няколко сектора в администрацията, в които заплащанията са унизително ниски и може нещо да бъде направено", обясни Манолов.