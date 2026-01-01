Столична община продължава работата по подобряване на системата Call Sofia – основния канал, чрез който жителите на София подават сигнали и получават информация за решаването на проблеми в градската среда.

В краткосрочен план са идентифицирани няколко основни направления за подобрение, посочват от СО. Сред тях са улесняване и ускоряване на подаването на сигнали чрез по-интуитивен и достъпен потребителски интерфейс, повишаване качеството на сигналите чрез по-точна локализация и ясна категоризация, както и по-добро насочване към отговорните общински звена.

Предвиждат се и мерки за по-голяма прозрачност за гражданите чрез по-ясна информация за статуса на всеки сигнал и етапите на неговата обработка. Паралелно с това ще се оптимизира работата на операторите на Call Sofia чрез подобрения във вътрешните процеси и функционалностите на системата. Ще се усъвършенства и отчетността с цел по-добра управленска информираност.

Наред с краткосрочните мерки се работи и по предложения за дългосрочни подобрения в процесите и техническата архитектура на системата. Целта е устойчиво съкращаване на времето за реакция, по-добра координация между ангажираните общински звена и по-надеждна обратна връзка към гражданите за предприетите действия.

Инициативата се реализира от екип на общинската администрация с участието на външни експерти и е част от по-широките усилия за модернизация на дигиталните услуги и повишаване качеството на обслужване на гражданите.

"В рамките на проекта Общината ще разчита и на активен диалог с граждани, експерти и организации, които желаят да допринесат с предложения и обратна връзка за подобряване на системата и взаимодействието с администрацията", подчертават от СО.