Във връзка с очакван снеговалеж и много ниски температури Столична община временно затваря пътните участъци към "Алеко" и Златни Мостове в часовия диапазон от 10:00 до 15:00 ч. през предстоящия уикенд (10 и 11 януари).

Градският транспорт ще се движи по установеното разписание. Има готовност за пускане на допълнителни линии на при необходимост и увеличен брой туристи, посочват от СО.

Мярката има за цел да:

осигури безпрепятственото движение на градския транспорт и на снегопочистващата техника;

предотврати пътнотранспортни инциденти и блокиране на пътната мрежа.

От Общината апелират гражданите да ограничат пътуванията в посочения часови диапазон и стриктно да спазват въведените временни ограничения.