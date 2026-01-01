Жури от лингвисти избра „дрон“ за Дума на годината в Полша за 2025 г.

Изборът отразява широката употреба на думата както в контекста на съвременните военни конфликти, така и в сферата на популярните технологии.

Конкурсът за Дума на годината се организира вече 15 години от Варшавския университет и Полската езикова фондация. Процедурата включва обществено гласуване сред предварително подбрани думи, които най-добре обобщават изминалите 12 месеца.

Сред победителите от предишни години са полските думи за „изкуствен интелект“ и „ваксинация“, а изборът за 2024 г. беше „коалиция“, припомня „TVP World“.

Гласуването е разделено на два отделни вота – онлайн допитване до публиката и гласуване сред лингвисти. В експертния вот първото място за 2025 г. зае думата „дрон“, следвана от „вето“ и „космос“. В онлайн анкетата, в която участваха около 1400 души, победител стана „космос“, „дрон“ се нареди на второ място, а „вето“ остана трета.

Краткият списък включва думи, които са отбелязали необичайно висока честота на употреба в медиите през годината, а участниците избират тази, която според тях най-добре характеризира периода. В селекцията за 2025 г., съставена от 21 думи, бяха включени още полските съответствия на „астронавт“, „апартамент“ и „прекратяване на огъня“, което отразява водещите теми в новинарския дневен ред.

Освен официалния конкурс, всяка година се провежда и онлайн избор на Младежка дума на годината, фокусиран върху жаргона на поколенията Z и Alpha. Тази година победител стана „szponcić“ – дума със значение да кроиш схеми, да се оправяш с хитрост или да мамиш.