Над 140 души, пострадали на леда в София между 8:00 часа сутринта на 8 януари и 8:00 часа сутринта на 9 януари, потърсиха помощ в университетската болница “Пирогов”.

35 от пострадалите, дошли Спешното отделение се е наложи да останат в болницата.

Как да не паднем на леда: ходете като пингвин (ВИДЕО)

При 15 от тях се налага оперативно лечение, тъй като счупванията им са много тежки.

В рамките на тези 24 часа най-тежко са пострадали няколко жени и един мъж на около 50 години.

Те са с тежки счупвания, заради които се наложи да бъдат оперирани по спешност, съобщиха от лечебното заведение.

Какво е „черен лед“ и защо е толкова опасен (ВИДЕО)

Един от дежурните шеф-екип в Спешния травматологичен кабинет д-р Стефанов напомня хората да бъдат внимателни.

Ако намерят незаледени участъци - да минават по тях, да бъдат с обувки със стабилни подметки, да ходят в ръце извън джобовете, както и да се погрижат за по-възрастните си близки, за да не се налага те да излизат и по този начин да рискуват да пострадат на леда.