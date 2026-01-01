На 8 януари, около 09:30 ч. в района на основно училище „Петко Росен“ в бургаския комплекс „Меден рудник“ служители на Четвърто районно управление – Бургас извършили проверка на 25-годишен мъж от Айтос.

При проверката е намерено и иззето бяло кристалообразно вещество (метамфетамин) с тегло около 4 грама, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа със заповед за задържане.



По случая е образувано бързо производство.