Екстремни метеорологични условия обхванаха голяма част от Балканите, като бурни ветрове, проливни валежи, наводнения и интензивни снеговалежи причиниха сериозни затруднения в транспорта, енергоснабдяването и ежедневието в редица държави от региона.

В Западна Турция мощна буря с ураганни ветрове и обилни валежи доведе до локални наводнения и спиране на морския трафик през Босфора и Дарданелите. В Истанбул, където днес скоростта на вятъра на места надхвърли 70 км/ч, бяха отменени фериботни линии, а паднали дървета причиниха материални щети и раниха пешеходец.

Албания също бе засегната от поройни дъждове, които наводниха стотици домакинства и наложиха евакуация на населението в няколко окръга. Реките повишиха нивата си до критични стойности, като бе открито и тяло на мъж, предполагаемо отнесен от придошлите води. Най-засегнати са градовете Шкодра, Лежа, Дуръс, Фиер, Берат и Гирокастра, като само в Дуръс над 800 домакинства са наводнени, а стотици хора са евакуирани. Очаква се валежите постепенно да отслабнат, а на места да преминат в сняг. От международното летище в Тирана предупредиха за промени при кацащите и излитащите полети и призоваха гражданите да следят за актуална информация от авиопревозвачите.

В Румъния снеговалежи и ниски температури оставих над 11 000 домакинства без електрозахранване в няколко окръга. Властите извършиха хиляди аварийни интервенции, като проблемите са свързани основно със заснежени и труднодостъпни райони. В множество учебни заведения в страната учебните занятия ще се провеждат онлайн или ще бъдат отменени заради неблагоприятните метеорологични условия. Очаква се сериозно застудяване с минимални температури до -15 градуса. Железопътният трафик също е затруднен, като са регистрирани големи закъснения на влаковете.

В Гърция силни ветрове парализираха фериботния трафик, като стотици пътници останаха блокирани в пристанищата. Морското вълнение достигна 8-9 степен по скалата на Бофорт, което блокира морските връзки от Пирея, Рафина и Лаврио към повечето острови. Властите призовават пътуващите да следят актуалната информация, тъй като ограниченията остават в сила до подобряване на условията.

Сърбия посрещна втория ден от Коледа със заснежени и заледени пътища, прекъсвания в градския транспорт и въведени извънредни мерки в отделни райони. Най-тежка остава обстановката в Белград и планинските райони. В столицата движението е затруднено, тролеите са спрени, а част от автобусните линии се движат по променени маршрути. В страната са евакуирани 20 души от застрашени райони, а властите уверяват, че ситуацията е под контрол. Очакват се нови сутрешни студове с температури до -14 градуса.

В Словения е обявен оранжев код за екстремно студено време, с температури до -20 градуса. Заради предходни снеговалежи и последвалия мраз пътните условия остават тежки, а здравните власти предупреждават за повишен риск за уязвимите групи от населението.

В Босна и Херцеговина обстановката е спокойна, но властите предупреждават за опасности. Въпреки че снеговалежът в Сараево е спрял, натрупаният сняг и ниските температури продължават да създават сериозни затруднения, особено в хълмистите и труднодостъпни части на града. Главните пътища и общественият транспорт функционират сравнително нормално, но почистването на второстепенните улици изостава заради недостиг на техника и персонал. Местните власти предприемат допълнителни мерки и призовават гражданите към повишено внимание, тъй като рисковете ще се съществуват и при евентуално затопляне и топене на снега.

В Черна гора oбилните валежи и преливането на реки продължават да причиняват затруднения в движението и наводнения в отделни общини, макар че в редица райони ситуацията постепенно се стабилизира и е под контрол. Част от пътните артерии остават затворени заради свлачища и високи нива на водите, а на места са извършени евакуации, докато армията и спасителните служби работят по временна инфраструктура и отводняване.

В Република Северна Македония проливните валежи причиниха преливания на реки, наводнения и свлачища. Евакуирани са жители в Кичево, а наводнения са регистрирани в райони около Вардар, Охрид, Ресен и Гостивар. Движението по редица пътища е затруднено заради свлачища, като компетентните служби са на терен и призовават за повишено внимание. Най-критична остава ситуацията в басейна на река Вардар и нейните притоци.

В град Митровица в Северно Косово днес заради наводнения бяха евакуирани 15 семейства само в един квартал, съобщава вестник "Коха диторе". Според командира на пожарната бригада в южната част на града Бурим Ибиши наводнена е почти цялата зона, а екипи работят на място за отстраняване на проблемите и евакуация на още граждани.

Метеорологичните служби в региона призовават за повишено внимание и спазване на указанията на властите, тъй като нестабилното време се очаква да продължи и през следващите дни.