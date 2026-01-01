Торнадо удари района Калпаки край Йоанина в Северозападна Гърция в късните часове на сряда (7 януари), като унищожи птицеферма, нанесе щети на военни съоръжения и изкорени десетки дървета, съобщи eKathimerini.

Кметът на Калпаки Костас Капсалис заяви пред държавната Атинско-македонска новинарска агенция, че вихрушката е сринала птицеферма с около 30 000 кокошки. Силните ветрове са откъснали покривите на три сгради, преди стените да се срутят, убивайки птиците вътре.

Торнадото е причинило щети и в близкия военен лагер Калпаки, който е в процес на закриване. По данни на властите бурята е повредила църква на територията на лагера, както и оградни стени и охранителни постове. Малкият брой войници, разположени там, са били преместени в град Йоанина като предпазна мярка.