Започна първото за годината заседание на правителството в оставка, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В дневния ред е предвидено правителството в оставка да обсъди 18 точки.

Министрите в оставка ще разгледат Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за периода 2026-2028 г.

Кабинетът в оставка ще обсъди проект на решение за одобряване на междинен мониторингов доклад за проучване на напредъка по заложените дейности в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г.

Дневният ред на заседанието предвижда проект на Меморандум за разбирателство между правителството на България и „ЕндуроСат“ ЕАД за изпълнение на Приоритетен инвестиционен проект „Развоен Космически Център“, който ще се реализира в София.