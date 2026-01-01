Полицията в Ню Йорк простреля смъртоносно мъж, въоръжен с остър предмет, който се беше барикадирал в стая в болница в Бруклин, информира Асошиейтед прес.
Инцидентът е станал в болница в Бруклин, съобщи помощник-началникът Чарлз Минч.
Пристигналите на място полицаи са се натъкнали на мъж, въоръжен с остър предмет, в стая, оцапана с кръв, на осмия етаж на болницата, която се намира в квартал Парк Слоуп в Бруклин.
Минч каза, че мъжът се бил барикадирал в стаята с още двама души – по-възрастен пациент и охранител на болницата – и заплашвал да нарани себе си и другите.
🚨 BREAKING: Man wielding sharp object shot by police in Brooklyn hospital https://t.co/a7plmGCw98 pic.twitter.com/Kam6qnPnIV— 1010 WINS on 92.3 FM (@1010WINS) January 9, 2026
В продължение на повече от три минути полицаите многократно заповядвали на мъжа да пусне острието и да отвори вратата, но той отказал, каза Минч.
Полицаите използвали електрошокове, за да опитат да усмирят мъжа, но без успех, добави той. След това са опитали да разбият вратата с ритници, но мъжът я е държал затворена.
След като вторият опит с електрошока също се е провалил, мъжът се е нахвърлил върху полицаите с острието, което ги е накарало да открият огън, каза Минч.
Police shot a man armed with a knife inside NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital after responding to a 911 call reporting a man with a knife in the emergency room around 5:40 p.m. pic.twitter.com/X7xJfKVq3I— Breaking News (@TheNewsTrending) January 9, 2026
Минч не идентифицира мъжа, освен че каза, че е бил приет като пациент предния ден. Камерите на полицаите са заснели инцидента, добави той.
"Тази ситуация можеше да се развие по съвсем различен начин", каза Минч.
Отделът публикува и снимка на окървавено "самоделно" оръжие в социалните медии.