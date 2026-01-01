Конституционният съд подновява практиката си да отпечатва годишниците си „Решения и определения на Конституционния съд на Република България“ във връзка с отбелязването на 35 - годишнината от създаването си, съобщиха от институцията на сайта си.

През 2026 г. в хартиен вариант ще бъдат издадени сборниците с решенията и определенията от 2015 г. до 2024 г., които до този момент са били налични само в електронен формат. Така отпечатаната досега поредица от 1991 г. – 1992 г. до 2014 г. ще бъде продължена с актовете на Конституционния съд за десетгодишен период – до 2024 г.

Първите книги, които вече се намират в библиотеката на съда, са годишниците от 2015 г. и 2023 г. Изданията съдържат текстовете на актовете на Съда за съответната година, а в приложение се намират резюметата им на английски език. Съдържанието на сборниците е разпределено хронологично според номера на делата. За всяко от тях по страници е отбелязан предметът на искането, какво е постановил Конституционният съд, посочени са и становища и особени мнения.

Отпечатаните издания за 2015 г. и 2023 г. ще бъдат достъпни в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, а при интерес ще бъдат предоставени на библиотеките на висши училища и съдилища.