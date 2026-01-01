Пожар избухна във фабрика в Косово, съобщи косовският вестник "Коха диторе". Не се съобщава за ранени.
По информация на изданието пожарът се е разразил снощи във фабрика за дюшеци "Комодита" (Comodita) в град Джакова (Дяково/Джаковица), Западно Косово.
Според говорителя на косовската полиция за района на Джакова Шеремет Елезай пожарът е бил голям и работата по овладяването му продължава.
🇽🇰 The factory of Kosovo's top exporter Comodita is on fire. pic.twitter.com/BtnX0cPjyE— kos_data (@kos_data) January 8, 2026
От пожарната служба в Джакова информираха, че са поискали подкрепление от другите общини за справяне с пламъците.
В публично изявление от "Комодита", цитирано от вестника, заявиха, че работниците във фабриката са били евакуирани навреме и няма ранени. Те допълниха, че към момента причините за пожара не са ясни и че оценка за нанесените материални щети още не може да бъде направена.
Major fire in Gjakova, Kosovo 🇽🇰— Kosovo Update (@Kosovo_Update) January 8, 2026
A large blaze has broken out at the Comodita mattress factory on Gjergj Sokoli Street.
No injuries reported so far. pic.twitter.com/ruBkJNe5Fo
Кметът на Джакова заяви, че властите работят за ограничаването на пламъците и опазването на ключова производствена част на фабриката, която все още не е засегната от пожара.
По негови думи "Комодита" е най-големият работодател в Джакова.