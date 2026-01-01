/ iStock/Getty Images

Пожар избухна във фабрика в Косово, съобщи косовският вестник "Коха диторе". Не се съобщава за ранени.

По информация на изданието пожарът се е разразил снощи във фабрика за дюшеци "Комодита" (Comodita) в град Джакова (Дяково/Джаковица), Западно Косово.

Според говорителя на косовската полиция за района на Джакова Шеремет Елезай пожарът е бил голям и работата по овладяването му продължава.

От пожарната служба в Джакова информираха, че са поискали подкрепление от другите общини за справяне с пламъците.

В публично изявление от "Комодита", цитирано от вестника, заявиха, че работниците във фабриката са били евакуирани навреме и няма ранени. Те допълниха, че към момента причините за пожара не са ясни и че оценка за нанесените материални щети още не може да бъде направена.

Кметът на Джакова заяви, че властите работят за ограничаването на пламъците и опазването на ключова производствена част на фабриката, която все още не е засегната от пожара.

По негови думи "Комодита" е най-големият работодател в Джакова.

 

Магдалена Димитрова/БТА
Последвайте ни

Свят