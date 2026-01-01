Развитието на Вертикалния газов коридор и превръщането му в трасе за сигурни и конкурентни доставки на природен газ е една от основните задачи пред държавите в региона, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по време на международната конференция „Кръгови пристанища за глобална търговия: зелена инфраструктура и интелигентна свързаност“, проведена в Солун, съобщиха от ресорното министерство.

Форумът беше организиран от Българо-гръцката търговско-промишлена палата в партньорство с Българската търговско-промишлена палата и Солунската търговска камара и събра представители на институции, бизнеса и експертната общност от региона.

В изказването си Трайков подчерта, че в условията на динамична геополитическа среда енергийната и инфраструктурната свързаност между държавите се превръща в ключов фактор за икономическата стабилност и сигурността на Европа.

По думите му енергийната карта на континента се е променила значително през последните години, като част от енергийните потоци, които в миналото са се движели основно от север към юг, все по-често следват обратната посока. Въпреки това основните принципи на енергийната сигурност и значението на последователното развитие на регионалните енергийни проекти остават непроменени, посочи министърът.

Трайков отбеляза, че преди години стратегическата стойност на някои инициативи за регионална енергийна свързаност не е била широко разпознавана, но днес тяхното значение е безспорно. Като пример той посочи газовата връзка между България и Гърция – Interconnector Greece–Bulgaria, чиято роля в момента е ключова.

Според министъра Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива, която засилва ролята на Гърция като входна точка за доставки на природен газ към Европа и поставя България в центъра на енергийната свързаност между Югоизточна и Централна Европа. Коридорът преминава през България и Румъния и достига до Украйна, където се намират значителни капацитети за съхранение на природен газ, а оттам – към Молдова, Унгария, Словакия и Сърбия.

Той подчерта, че подобен инфраструктурен проект може да бъде успешен само чрез координиран и стратегически подход между партньорските държави.

Министърът открои и значението на развитието на регионалната газова инфраструктура и диверсификацията на доставките, включително чрез участието на България в плаващия терминал за регазификация на втечнен природен газ LNG терминал Александруполис.

По думите на Трайков енергетиката днес вече не е само сектор от икономиката, а стратегическа основа за технологично развитие, конкурентоспособност и сигурност. Той посочи, че истинската енергийна сигурност се изгражда върху три основни стълба – модерна инфраструктура, доверие и сътрудничество между държавите и стратегическо планиране.

Според него предизвикателствата пред енергийния сектор – от геополитическата нестабилност до ценовите шокове на международните пазари – изискват общи решения и по-тясно регионално партньорство, така че енергийната свързаност да се превърне в източник на устойчивост и двигател на икономическото развитие.