Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова съюзническите държави да изпратят военни кораби в Ормузкия проток, след като Иран заплаши с ескалация на конфликта в отговор на американските удари по ключови военни цели в Персийския залив, предаде Ройтерс.

В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че държавите, които получават петрол през стратегическия морски коридор, трябва да помогнат за гарантиране на безопасността на корабоплаването. „Страните по света, които получават петрол през Ормузкия проток, трябва да се погрижат за този проход, а ние ще помогнем – много“, написа той, като добави, че САЩ ще координират действията си със съюзниците, за да се осигури нормалното движение на търговските кораби.

Призивът е отправен в момент, в който войната между САЩ, Израел и Иран навлиза в третата си седмица. Според оценки на агенциите конфликтът вече е отнел живота на повече от 2000 души, предимно в Иран, и е довел до сериозни сътресения на световните енергийни пазари.

Ормузкият проток е един от най-важните енергийни маршрути в света – през него преминават приблизително 20 процента от глобалните доставки на петрол и значителна част от търговията с втечнен природен газ.

Американските сили нанесоха удари по военни цели на иранския остров Харг – ключов аванпост в Персийския залив, който обслужва около 90 процента от иранския износ на петрол. По данни на Централното командване на САЩ са поразени над 90 обекта, включително складове за морски мини, ракетни бункери и други военни съоръжения.

Иран от своя страна заяви, че ще предприеме ответни действия при всякакви атаки срещу енергийната му инфраструктура. Новият върховен лидер на страната Моджтаба Хаменей предупреди, че Ормузкият проток трябва да бъде затворен.

Иранският външен министър Абас Аракчи също заяви, че Техеран ще отговори на всяка атака срещу енергийните си съоръжения и предупреди, че могат да бъдат атакувани американски компании или фирми, в които САЩ имат дялове в региона.

Напрежението се прехвърля и към държавите от Персийския залив. В събота Иран изстреля девет балистични ракети и 33 дрона към Обединените арабски емирства, съобщи местното Министерство на отбраната.

Техеран предупреди цивилното население да напусне районите около ключови пристанища в ОАЕ, включително Джебел Али в Дубай, пристанище Халифа в Абу Даби и Фуджейра.

В емирство Фуджейра – важен глобален център за зареждане на кораби – част от операциите по товарене на петрол бяха временно преустановени, съобщиха източници от енергийния сектор. Местните власти съобщиха, че дрон е бил прихванат, но пожарникарите са работили по потушаването на пожар, причинен от падащи отломки.

Фуджейра е стратегически важен за петролните доставки, тъй като през терминалите там се изнасят около 1 милион барела дневно от суровия петрол „Мурбан“ на ОАЕ – приблизително 1 процент от световното потребление.

Междувременно някои държави вече обсъждат възможни действия за защита на корабоплаването. Великобритания съобщи, че води разговори със съюзници за различни варианти за гарантиране на сигурността в региона, а Франция продължава усилията си за създаване на международна коалиция за охрана на Ормузкия проток.

Швейцария, която традиционно следва политика на неутралитет, заяви, че е отказала две искания на САЩ за прелитане на разузнавателни самолети през нейното въздушно пространство по пътя към Иран.

В същото време недоволството в държавите от Персийския залив нараства, тъй като регионът се оказва въвлечен във война, която повечето арабски държави не са подкрепили, но която вече има сериозни икономически и военни последици за тях.