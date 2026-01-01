Над 12 тона опасни отпадъци от домакинствата са събрани в София само за първите пет месеца на 2026 г. в рамките на системата на Столична община и „Екосейф“ ООД за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинства.

Резултатите показват, че все повече столичани използват възможностите за безопасното им предаване, като най-често предаваните отпадъци остават лекарствата с изтекъл срок на годност, боите, лаковете, лепилата, мастилата и различни домакински препарати.

По повод Световния ден на околната среда – 5 юни, Столична община и Столичният инспекторат, съвместно с „Екосейф“ ООД, провеждат тридневна кампания за безплатно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Инициативата се реализира успоредно с целогодишната система за разделното им събиране чрез мобилни пунктове в различните райони на София, които работят по предварително обявен график.

БТА

Опасните отпадъци от домакинствата представляват отделен поток отпадъци, който не следва да се изхвърля в контейнерите за битов отпадък, тъй като може да доведе до замърсяване на почвите, водите и въздуха и да създаде риск за околната среда и човешкото здраве.

В мобилните пунктове гражданите могат да предават безплатно лекарства с изтекъл срок на годност, бои, лакове, лепила, мастила, домакински препарати, живаксъдържащи уреди и други отпадъци, изискващи специално третиране.

Тенденцията следва рекордните резултати от предходните две години, като само през 2025 г. Столична община отчете близо 29 тона разделно събрани опасни отпадъци от домакинствата – с 10 тона повече спрямо 2024 г.

БТА

„Всеки, който има останали препарати, бои или лекарства с изтекъл срок, не трябва да ги изхвърля в контейнера за битови отпадъци, а да ги предаде безопасно. Това е част от отговорното отношение към града и околната среда“, посочиха от Столичния инспекторат.

Наред с отделните кампании, Столична община поддържа и целогодишна система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата чрез мобилни пунктове по предварително обявен график във всички райони на София. Гражданите могат да заявят и индивидуално извозване на опасни отпадъци при количества над 1 килограм, след подадена заявка към партньора на общината „Екосейф“ ООД. Информация за графика и условията за предаване се публикува в официалните канали на Столична община и Столичния инспекторат.

БТА

Настоящата тридневната кампания започна на 4 юни в район „Люлин“, продължи на 5 юни пред сградата на Столичния инспекторат, а в последния си ден – 6 юни, мобилният пункт ще бъде разположен в район „Триадица“ – на бул. „Петко Каравелов“, в близост до ул. „Забърде“, от 09:00 до 15:00 часа.

Столичната община и Столичният инспекторат апелират към гражданите да продължат да предават разделно опасните отпадъци от домакинствата и да използват предоставените възможности за безопасното им обезвреждане. Всеки правилно предаден отпадък е важна стъпка към по-чистата и здрава градска среда и опазването на природата.