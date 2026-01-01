5 юни е Световен ден на околната среда. Този ден е най-значимият и широко известен глобален ден за положително действие за околната среда. Отбелязването на този ден започва през 1972 г., за да се превърне днес в едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието в глобален план към околната среда и насърчава политическия ангажимент и действие.

През годините инициативата е имала за цел да се намали процентът на пилеенето и загубата на храна. Според Организацията по прехрана и земеделие на ООН, в световен мащаб всяка година 1,3 милиарда тона храна се пропиляват. В същото време според статистиките един на всеки седем души по света заспива гладен, а повече от 20 000 деца под петгодишна възраст умират от глад всеки ден.

В България годишно остава 700 хиляди тона неоползотворена храна, докато 1,6 милиона от сънародниците ни живеят в нужда, сочат данни на Организацията по прехрана и земеделие на ООН.