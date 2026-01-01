След серия от протести заради лошо състояние на участък в близост до метростанция, жители на „Люлин“ взеха нещата в свои ръце и опитаха сами да си „построят” улица. След като се оказа, че теренът, през който ежедневно преминават стотици хора и автомобили, е частна собственост и Общината не може да се разпорежда с него, докато не бъде отчужден, за да не газят в локви, кал и дупки, живеещите наблизо сами го засипаха с чакъл. Решението обаче е временно.

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„Не ни се чака, взехме нещата в свои ръце. Организирахме се, събрахме пари от блокове наоколо и направихме не някакъв лукс, но поне да е възможно преминаването. Омръзна ни да чакаме институциите да се оправдават, че защото е частно, не могат да вземат мерки”, разказа потърпевш пред NOVA.

Той допълни, че са уведомили Общината за намерението си да ремонтират улицата и че от там са отговорили, че единственият, който може да ги спре е собственикът на участъка, но въпросът е, че не е ясно кой е този човек.

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Жителите на блоковете около въпросния терен разказаха, че поради гъсто паркиралите коли на мястото, от там трудно преминават линейки и пожарна кола, например, не би могла да премине.

Потърпевшите казаха още, че искат участъкът да се официализира като улица и да се сложат пътни знаци, за да се регулира движението на автомобили, трамваи и пешеходци през спорния терен.