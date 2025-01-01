Жители на столичните квартали „Люлин“ и „Красно село“ излизат на протест днес с намерение да блокират движението на кръстовището на булевардите „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“. Причината за недоволството е продължаващата вече близо месец криза със сметоизвозването, която според тях се задълбочава, предаде БГНЕС.

Проблемът възникна по-рано през месеца, когато договорите с почистващите фирми за двата района изтекоха. Кметът на София Васил Терзиев обяви, че няма да се поддаде на „рекет“, като определи поисканите от кандидатите суми за твърде високи.

Кварталите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ остават без фирма за сметопочистване

В отговор на напрежението, столичният градоначалник увери, че ситуацията вече е под контрол и от днес, 30 октомври, почистването в „Люлин“ и „Красно село“ се поема от общинското предприятие „Софекострой“.

По думите на Терзиев това временно решение ще бъде на значително по-ниска цена от първоначално заложената в обществената поръчка, тъй като няма да се използва нова техника.