Депутатите избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на 51-вото Народното събрание. "За" гласуваха 132 народни представители, 53 бяха "против" и 11 се въздържаха.

Костадин Ангелов заема мястото на Рая Назарян, която беше избрана за председател на парламента, след оттеглянето на Наталия Киселова.

Ротация в парламента: Рая Назарян сменя Наталия Киселова като председател

Във вторник Съветът за съвместно управление взе решение за ротационно председателство на Народното събрание от трите управляващи формации.

Вчера Наталия Киселов обяви, че е подала заявление, с което се оттегля като председател на парламента. "Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление", каза тя.

След това Рая Назарян беше избрана за председател на 51-вото Народно събрание.