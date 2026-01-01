Заледен е пътят Пампорово-Смолян, в района на Пампорово са се образували опашки от изчакващи да преминат автомобили.

Падналият в следобедните часове сняг е около 2-3 см, но рязкото застудяване образува заледяване по пътя.

Сняг и студ – България отново в зимна хватка (ГАЛЕРИЯ)

Пътуващите могат да използват алтернативния път за Пампорово през Рожен.

Всички пътища в областта са отворени, трасетата се опесъчават и обработват, съобщиха от Областното пътно управление в Смолян.

В участъка от бившата автогара към „Студенец“ бе спряла машина на снегопочистващата фирма, за да се поставят вериги за движение при зимните условия.