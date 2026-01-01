Валежите активизираха свличането на земни маси в област Смолян.

Това каза дежурният в Областно пътно управление (ОПУ). Последният сигнал е от тази сутрин за паднали камъни по направлението село Смилян - село Арда.

Зимата се завърна с пълна сила – усложнена обстановка по пътищата в страната (ОБЗОР)

В момента те се разчистват. Според дежурния в ОПУ валежите, които паднаха в областта през последното денонощие, са предпоставка за преовлажняване на скатовете.

Екипи на пътноподдържащата фирма са на терен и непрекъснато обхождат пътищата в региона и разчистват падналите земни маси.

От пътното управление призоваха шофьорите да бъдат по внимателни и да се движат със съобразена скорост.