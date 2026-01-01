Зимата се завърна, а бенгалският тигър Киафа се радва на снега в зоопарка в София.

Марио Александров, Зоопарк София

Той се забавлява и въргаля с кеф в снежинките. Киафа обожава зимната си игра.

Марио Александров, Зоопарк София

Животното е много силен хищник и може да надвие животно което е два пъти по-голямо от него.

Марио Александров, Зоопарк София

Бенгалският тигър е подвид на тигъра, разпространен в по-голяма част от територията на Индия, Бангладеш, а също така и в съседните им страни - Бирма и Непал.

Зоологическата градина работи със зимно работно време и без почивен ден.

Марио Александров, Зоопарк София

Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход вече работят от 8:30 до 16:30 часа, а престоят на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 17:00 часа.

Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", „Примати“ III и II" са отворени между 9:00 и 16:30 часа.