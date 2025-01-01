Групата сурикати в зоопарка в София отново се радва на поколение.🥰

Христина Филипова, Зоопарк-София

Сладките бебета може да видите в зала "Големи котки, терариум и аквариум", съобщиха от зоопарка.

Те се забавляват с мама и опознават света.

Зоологическата градина вече работи със зимно работно време и без почивен ден.

Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход вече работят от 8.30 до 16.30 часа, а престоят на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 17.00 часа.

Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", „Примати“ III и II" са отворени между 9.00 и 16.30 часа.