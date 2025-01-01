Инди е новото сладко бебе алпака в Софийския зоопарк. Бебето се е родило на 22 септември - точно в Деня на независимостта, в семейството на алпаките - Снежко, който гледачите с обич наричат Инди.

Малкото животинче вече е любимец на екипа и се захранва със специален млекозаместител, докато укрепне напълно и се върне при останалата група, съобщиха от зоопарка.

Полагат специални грижи за най-възрастният белоглав лешояд в Софийския зоопарк (ВИДЕО)

Алпаките са известни със своя спокоен характер и мека, ценна вълна, която в зоопарка се използва и от птиците за строеж на гнезда. В момента семейството на алпаките включва шест животни: Марти, Делчо, Шампанско, Сивушка, Ива и малкият Инди.

Столична община

Грижата за животните в зоопарка е приоритет номер 1, но тя е немислима без грижата за средата, която те обитават - също сред приоритетите на кмета на София Васил Терзиев и екипа му.

През 2025 г. завърши изграждането на новата фотоволтаична инсталация в зоопарка, която е с мощност 281 kWp и ще произвежда около 328,8 MWh електроенергия годишно. По този начин ще се намалят емисиите с приблизително 153 тона CO₂ - еквивалент на 7 120 засадени дървета, и ще се оптимизират разходите за електричество с над 115 000 лв. годишно.

Столична община

През 2026 г. в рамките на бюджета на направление „Зелена система, екология и земеползване“ - над 175 млн. евро ще се работи и за изграждането на нов жирафарник и нови експозиционни зони за „Брадат лешояд“ и „Евроазиатски рис“.