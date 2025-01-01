Да намериш място за детето си в детска градина не трябва да е изпитание. Знаем колко тревога и несигурност носи този процес за хиляди семейства в София. Затова грижата за най-малките е сред приоритетите, в които влагаме най-много последователност, усилия и дългосрочно мислене. Това написа в социалните мрежи кметът на София Васил Терзиев.

През 2025 г. направихме важни крачки напред – не само като темпо на строителство, а и като разбиране на причините, които години наред държаха системата в недостиг. Завършихме 11 нови сгради на детски градини, още 19 са в строеж, а за допълнителни 12 вече подготвяме проекти там, където нуждата е най-остра.

Само тази година открихме 1 464 нови места и намалихме недостига с над 15%. За първите две години от мандата общо добавените места са близо 2 500. Това е реален напредък – достатъчен, за да вдъхва увереност, но и ясен знак, че работата ни далеч не е приключила, посочва той.

По думите му в момента в различни райони на града се изграждат 16 нови детски градини и 3 самостоятелни ясли, които ще открият 58 нови групи през 2026–2027 г. Част от тях са модерни, енергийно ефективни сгради в „Обеля 1“, „Дружба“ и други квартали – проектирани с мисъл за сигурността, комфорта и ежедневието на децата и екипите.

Според него строителството само по себе си не решава проблема. "Затова работим и върху цялата система – включването на яслите в образователната мрежа, създаването на професията „специалист по ранно детско развитие“, програмите „Учим се заедно“, които подкрепят родителите и подготвят бъдещите педагози".

През януари ще представим цялостната стратегия за ранното детско развитие – как изглежда тя в дългосрочен план и как надгражда строителството с устойчиви решения за хората, процесите и качеството на грижата. Стратегия, която гледа на детската градина не просто като сграда, а като част от работеща, човешка и справедлива система.

Все още не сме там, където искаме да бъдем. Но всяка стъпка е направена с ясното убеждение, че грижата за децата не е разход, а най-умното инвестиране на пари в нашето бъдеще, заключва той.