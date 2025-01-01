Не стойте на открито. Има опасност от падащи предмети. Влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон, съветват от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) във Фейсбук страницата си заради обявения оранжев и жълт код за силен вятър в страната.

За 28 декември от Националния институт по метеорология и хидрология е издадено предупреждение за силен вятър на територията на цялата страна. Оранжев код е обявен за територии на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Сливен, Софийска, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. За останалата част от България е обявен жълт код за силен вятър.

От ПБЗН напомнят хората да следят прогнозата за времето и да действат според съветите на компетентните органи. Ако сте вкъщи, затворете плътно вратите и прозорците. Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета, и изчакайте до отминаване на опасността. Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността, допълват от пожарната.

Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места – главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг.

Максималните температури преди обяд ще бъдат – между 2° и 7°, в София – около 3°.



Над Черноморието ще има променлива облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Скрийншот/НИМХ

облачността ще бъде променлива, по-често – значителна. Главно в Стара планина ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици. Ще духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и през деня температурите ще се понижават. Към 14:00 часа температурата на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 7°.Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 2° и 7°.

Във вторник повече слънчеви часове ще има преди обяд, след обяд облачността ще се увеличи, без валежи. Вятърът отново ще стане северозападен и ще се усили. Минималните температури ще се понижат с 1-2 градуса, а дневните ще се повишат, максималните ще бъдат предимно между 5° и 10°.