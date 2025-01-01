Младеж на 18 години от село Медковец е задържан вчера в Монтана за шофиране след употреба на кокаин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Той е бил спрян за проверка на булевард „Монтана“, към 17:15 часа. Уредът на полицията отчел наличие на високорисков наркотик кокаин в организма, след което водачът бил откаран в болница, където е дал кръв за изследване, а после е задържан за денонощие в полицейския арест. По случая е образовано досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс.

Седмица по-рано в Лом беше задържан мъж на 32 години от крайдунавския град, който също управлявал автомобил след употреба на кокаин и амфетамин.

От август 2023 година насам, когато влязоха в сила законовите промени за конфискация на автомобил, ако шофьорът управлява след употреба на наркотици или алкохол над 1,20 промила, от пияна и дрогирани водачи в региона са иззети над 100 превозни средства. Около 150 други шофьори, направили същото нарушение, но не с личен автомобил, ще трябва да платят стойността му, уточниха от полицейската дирекция в Монтана.