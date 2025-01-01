Столична община(СО) осигури чистотата в девет столични района като удължи договорите с настоящите изпълнители в Зона 1 (районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“), Зона 5 (районите „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“) и Зона 7 (районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“). Това съобщават от Столичната община до медиите.

Решението включва увеличение с по-малко от 20% на цените за най-значимите услуги и гарантира нормалното функциониране на дейностите без сътресения за гражданите и без компромис с обществения интерес.

Анексите са договорени при ясни, защитими и разумни условия, които осигуряват време и стабилност до сключването на нови, трайни договори с по-високи изисквания за качество и контрол, се уточнява в информацията.

Терзиев: Осигурихме сметосъбирането и снегопочистването в Зони 1 и 7 до провеждане на нов конкурс

„В трудни ситуации не търсим удобни решения, а работещи решения. Нашият подход е прагматичен – гледаме ресурс, гледаме риск, гледаме резултат. Когато договор изтича, ние не оставяме града без услуга, но и не приемаме условия, които ощетяват софиянци. Работим постоянно – с диалог, с натиск там, където е нужно, и с ясна цел - стабилна, качествена услуга на разумна цена. Това е ангажиментът ни и ще го отстояваме докрай“ , коментира кметът на София Васил Терзиев, цитиран в съобщението.

Столична община има решение за сметопочистването на София, което гарантира непрекъснатост на услугата, стабилност за града и защита на интереса на гражданите. Решението осигурява чистота на цени, които няма да ощетят софиянци, без повишаване на такса смет за 2026 г., съобщиха от СО преди около седмица, цитирайки кмета Терзиев. По думите му, въпреки сложната среда, множеството обжалвания и опитите за блокиране на процедурите, Общината осигурява спокойното посрещане на предстоящите празници - без битови тревоги и без натрупване на отпадъци по улиците.

Финансовият резултат от взетите решения и предприетите действия: разходите за чистота са с около 350 млн. лв. по-ниски, отколкото биха били при приемане на високите оферти, и с около 25–30% по-високи спрямо средната цена на услугата през последните пет години - баланс между финансова отговорност и по-високо качество на услугата, се казва още в съобщението.