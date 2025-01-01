Столична община подписа удължаване на договорите за Зони 1 (Средец, Лозенец и Студентски) и 7 (Възраждане, Оборище и Триадица) с 19% индексация на цените от предходните 5 години, за да гарантира сметосъбирането и снегопочистването до провеждане на нов конкурс, съобщиха от Столична община.

“Нещата започват да се случват по правилата, които общината е определила, а не по правилата на онези, които се опитват да извиват ръцете на столичани”, коментира кметът Васил Терзиев.

Общината удължава договорите на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), който допуска изменения на договорите при определени обстоятелства.

"Единичната цена за сметосъбиране след подписване на анекса е 209 лв., а за извозване на едрогабаритни отпадъци - 111 лв., което е увеличение с 19% спрямо цените от предходните 5 години.

На въпроси относно собствеността на фирмите, които ще чистят София", кметът Терзиев отговори: “Неведнъж съм казвал, че за мен единственото важно е софиянци да получат добра услуга на добра цена.

Поръчките се печелят от тези, които дават най-добра цена и могат да гарантират изпълнението с качество, което отговаря на нашите изисквания. Това е заложено, това отствояваме с всички правни средства”.

Относно зона 1 и 7 - удължаването на договора там е изцяло мотивирано от категоричната ни решеност да не допускаме прекъсване на услугата. Вече седмици работим по процедурите, които да ни позволят подобно действие, защото не можем да си позволим административен произвол.

Относно Зона 2 и 5 Васил Терзиев заяви следното: “Получената оферта не ни устройва. Взехме решение да преминем към сключване на договор едва след като получихме официално писмо от участника в процедурата, че фирмата е склонна да намали цената. Ще можем да коментираме повече едва след сключване на договор”.