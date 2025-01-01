Кметът на район "Люлин" Георги Тодоров се оплака от липсата на решение за справянето с отпадъците в района. Градоначалникът на София Васил Терзиев му отговори, че са мобилизирани всички ресурси кварталът ще бъде изчистен в кратък срок.

“Това, което беше предоставено като уверение след мое настояване, беше че още тази седмица ще влязат още пет камиона на терен в “Люлин” и ще започне по-интензивното извозване на боклука. Съответно през следващата седмица до коледните празници, трябва ситуацията да е напълно овладяна. Между 6 и 8 камиона са необходими като бройка за регулярното извозване на отпадъците. Тези пет камиона ще бъдат изцяло и само на терен в “Люлин”, а останалите камиони, които допълнително ще бъдат тук, са от останалите райони “Красно село” и “Красна поляна”. Мисля, че планът, ако се изпълни в такъв мащаб, би било напълно достатъчно”, каза пред БНР по-рано Георги Тодоров.



Районният кмет разказа също, че вчера поискал среща с кмета Васил Терзиев, която се е състояла, но без него и на нея е обсъдено с колегите му от Столичната община и представители на “Софтекострой” ситуацията и е начертан този план, за който Георги Тодоров обеща да следи много внимателно дали и как се спазва.

“Моята роля в случая с гражданите на терен е постоянно да анализира ситуацията и да предоставя обективно какво се случва, така че да може да се защитят интересите на люлинчани, а не да прикривам нечии проблеми, които се натрупват. Ситуацията в момента не е кризисна, а бедствена, защото има изключително много натрупани отпадъци от края на миналия месец, когато СПТО бяха на терен, но те за съжаление постепенно оттеглиха своя ресурс и сега “Софтекострой” се бори да навакса. За щастие е помислено и има план да се увеличава капацитетът на дружеството”, посочи Георги Тодоров.



“Истината е, че кризисната ситуация, когато е временна и когато има организация, нещата се случват. Имаше подобрение в ситуацията наистина в началото на ноември, но липсата на дългосрочно и трайно решение на проблема доведе до това, на което сме свидетели тук”, допълни той и даде пример с останалите райони на София, където се справят някъде по-добре, другаде - по-зле.



Столичният общински съвет гласува да отпусне 9 млн. лв. на общинските дружества, които са поели извозването на боклука. Освен това от Столичната община работят и за постигане на системно решение и гарантиране на чистотата на града.



Георги Тодоров заяви и, че през ноември е стартирала процедурата за отчуждаване на частните терени - близо 18 дка, които се намират на територията на бъдещия парк в “Люлин”, който ще е с обща площ от близо 50 дка. Това е стъпка към проектирането и изграждането на бъдещия парк в района.

Последва мигновена реакция на столичния кмет Васил Терзиев, който отговори с гневен коментар.

"Омръзна ми да слушам как на кмета на „Люлин“ все някой друг му е виновен. Все нещо не му се помагало, все нямало диалог. Диалог има – работа няма. И пари има – осигурени са му над 600 хил. лв. Резултат няма", написа Терзиев в профила си във Фейсбук.

"Мобилизираме всички ресурси кварталът да бъде изчистен в кратък срок. И ще го направим с по-малко средства, отколкото са му предоставени на него. Събираме техника, идентифицираме точки, мобилизираме помощ отвън", допълни Терзиев.

Той благодари на доброволците в „Люлин“, които организират нова акция в събота. Това е акция на хората, които отказват да се примирят, че „тука е така“ или че промяната трябва да си я изстрадат, допълва още столичният градоначалник.

Терзиев написа още, че и той и екипът му и служителите на „Софекострой“ ще подкрепят акцията с техника, с хора и с още повече енергия.

"Благодаря за търпението на люлинци и за волята да не се огънем пред изнудването", заяви той.

Терзиев даде пример и с кметовете на „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ - Делян Георгиев, Кристиян Христов и Георги Илиев, които, вместо да се оплакват, са на терен всеки ден.

"Ден след ден. Машини, план, организация. Показват как се работи, когато кварталът ти е приоритет, а не извинение. Когато в кризата виждаш възможност, а не трагедия", допълни Васил Терзиев.

В трудните моменти ясно се вижда кой какъв е, пише още кметът на София.

В понеделник зам.-кметът на Столична община Надежда Бобчева заяви, че се очаква в близките дни да се включи допълнителната техника, която беше получена миналата седмица от Гората.бг за кризисните ситуации със сметосъбирането в София.

Надяваме се до края на седмицата да сме осигурили организацията на редовното сметоизвозване в „Люлин“ и „Красно село“. До Коледа смятаме, че всичко ще бъде решено относно критичните точки на сметоизвозване в районите, каза зам.-изпълнителният директор на общинското дружество “Софекострой” Николай Щерев.

На 1 декември влезе в сила въведена от Столична община временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев", „Подуяне" и „Слатина". Мярката бе наложена поради изтичане на настоящия договор с ДЗЗД "Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в районите.