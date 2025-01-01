„Напълно запознати сме с трудностите, пред които са изправени жителите на „Люлин“, и правим всичко възможно да стабилизираме услугата, като работим съвместно със “Софекострой”, на които са възложени дейностите по чистота, за да осигурим необходимата техника. От самото начало знаехме, че преходът няма да е лесен, но няма да спрем да работим за адекватно сметопочистване. Нашата цел е системно решение, което да гарантира чистотата на града, без да зависим от временни кризи, затова работим върху варианти, които са не просто спешни, а законни и трайни”, заяви столичният заместник-кмет по екология Надежда Бобчева.

Днес се проведе работна среща между столичния заместник-кмет по екология Надежда Бобчева, кмета на район „Люлин“ Георги Тодоров, директора на Столичния инспекторат Николай Неделков и зам.-директора на „Софекострой“ Николай Щерев.

По данни на „Софекострой“, на които от 1 декември официално е възложено обслужването на района, до края на текущата седмица в „Люлин“ ще оперират 6 специализирани камиона, които ще работят в нормален график, за да се осигури регулярно почистване и да се обслужват нуждите на района.

Във финална фаза е и поръчката за избор на доставчик на допълнителна техника за смето- и снегопочистване в “Люлин”, “Красно село” и “Красна поляна”. Столичната община припомня, че поръчката е финансирана с 9 млн. лв., отпуснати на “Софекострой” с решение на СОС от 9 октомври именно с цел повишаване на капацитета на дружеството.

“След приключване на избора, „Софекострой“ ще разполага с още 16 сметопочистващи камиона 10 нови машини за снегопочистване”, съобщи зам.-изпълнителният директор на “Софекострой” Николай Щерев.

Столична община оказва и директна финансова помощ на районните администрации, с която да подпомагат почистването, след като Столичният общински съвет взе решение на 13 ноември за закупуване на лекотоварни автомобили тип „самосвал“ за отпадъци в районите „Люлин“, „Красно село“, „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“.

От Столична община допълват, че в периода 5 октомври до 30 ноември за район „Люлин“, по заявка на районния кмет, са осигурени над 600 хил. лева за дейности по чистотата.