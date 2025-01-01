Тези, които искат да ни помогнат, са подлагани на натиск. Това заяви Надежда Бобчева, зам.-кмет на София в направление “Зелена система, екология и земеползване”, на брифинг за организацията за сметосъбиране в столицата.

От утре (1 декември) Столична община въвежда временна организация на сметоизвозването в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ (Зона 3).

Мярката се налага поради изтичане на настоящия договор с ДЗЗД "Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията. Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в трите района, посочват от СО.

"Не мога да коментирам какъв е натискът, но е факт, че тези, които искат да ни подпомагат, биват подлагани на натиск", заяви Бобчева.

Кметът на София Васил Терзиев, който също участва в брифинга, подчерта, че районните кметове на „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ са осигурили допълнителна техника за справяне с проблема.

"В момента разполагаме с 5 собствени големи сметоизвозващи камиона и 6 малки, които ще използваме от утре (...) Очакваме допълнителна техника през другата седмица, с която да можем да получим нужния брой камиони", допълни Бобчева, като поясни, че техника от "Люлин" и "Красно село" няма да бъде пренасочвана към Зона 3.

Тя посочи, че се очаква общо 14 камиона да извършват сметосъбирането в трите района.

Терзиев призова гражданите да са спокойни, тъй като за Зона 3 е свършена необходимата работа, има подготовка и мобилизация. По думите му временната организация може да продължи няколко седмици.

Той коментира и решението на Административния съд в София, който обяви за нищожно разпореждането, с което беше допуснато увеличаване на таксите за паркиране в синя и зелена зона от догодина. Според градоначалника СОС няма да успее да въведе реформата в началото на 2026 г.

За паркинга при пл. „Александър Невски“ Терзиев посочи, че от утре тази зона ще бъде пешеходна и добави, че се надява това да е трайно. „От утре няма да има стотици коли, които бяха стигнали до входа на самия храм“, допълни той.