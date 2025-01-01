От 1 декември 2025 г. Столична община въвежда временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ (Зона 3), съобщиха от общинската администрация.

Мярката се налага поради изтичане на настоящия договор с ДЗЗД "Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията. Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в трите района, посочват от СО.

Столичната община е мобилизирала всички възможни ресурси за покриване на Зона 3 и гарантиране на редовно сметоизвозване в трите района:

и гарантиране на редовно сметоизвозване в трите района: Временната организация стартира с 5 сметосъбиращи машини и 6 по-малки камиончета на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО).

Допълнителни ресурси: Oще 6 сметосъбиращи камиона се очакват в началото на декември. Тази техника е достатъчна за покриване на зоната.

Районните администрации водят активен диалог с бизнеси и търговски обекти в трите района - с цел привличане на доброволен капацитет за подкрепа на общинските екипи с фокус върху уикендите.

Столична община осигурява допълнителен финансов ресурс, от който трите района имат нужда, за да подсилят капацитета си.

Подсилване на районните администрации:

Подуяне : Районната администрация създаде БКС, след решение на Столичния общински съвет 13 ноември, с 7 нови служители. Вече се провеждат срещи с граждани и бизнес по публично обявен график.

: Районната администрация създаде БКС, след решение на Столичния общински съвет 13 ноември, с 7 нови служители. Вече се провеждат срещи с граждани и бизнес по публично обявен график. Слатина : Районът разчита на собствено БКС с 3 бр. лекотоварни превозни средства с товароносимост 3500 кг, 1 бр. лекотоварен бус и 2 бр. електрически камиончета.

: Районът разчита на собствено БКС с 3 бр. лекотоварни превозни средства с товароносимост 3500 кг, 1 бр. лекотоварен бус и 2 бр. електрически камиончета. Изгрев : Един товарен автомобил с шофьор и четирима оперативни работници ще се фокусират върху извозването на едрогабаритни отпадъци. Районната администрация ще създаде и организация за раздаване на чували и ръкавици на гражданите.

: Един товарен автомобил с шофьор и четирима оперативни работници ще се фокусират върху извозването на едрогабаритни отпадъци. Районната администрация ще създаде и организация за раздаване на чували и ръкавици на гражданите. Столичният общински съвет взе решение на 13 ноември за закупуване на лекотоварни автомобили тип „самосвал“ за отпадъци в районите „Люлин“, „Красно село“, „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“.

Обслужване на другите зони с изтекли договори

Красно село: Обслужването продължава да се извършва от "Софекострой".

Люлин: Общинското дружество "Софекострой" ще поеме обслужването и на „Люлин“ поетапно от тази седмица.

Готовност за снегопочистване

Въпреки несигурността по договорите, Общината е в готовност за зимния сезон:

Налична техника: За зимното поддържане в София са налични над 200 снегопочистващи машини. По-голямата част от тях са на разположение на фирмите, с които Столична община има сключени договори до края на декември и може да им възлага дейност.

За районите, които преминават на общинско обслужване, са проведени преговори за осигуряване на необходимата допълнителна техника и персонал и след началото на януари.

Процедурни затруднения по мегапоръчката

Столична община взе решения за пет от седемте зони по мегапоръчката и ще ги защитава, тъй като те са взети законосъобразно и в защита на обществения интерес и бюджета на столичани:

Обжалвания : Две жалби бавят напредъка за осигуряване на постоянно сметопочистване в Зона 6 („Люлин“ и „Красно село“) и Зона 3 (“Изгрев”, “Подуяне” и “Слатина”). За Зона 1 (“Лозенец”, “Средец” и “Студентски”) и Зона 7 (“Възраждане”, “Оборище” и “Триадица”) има подадени 4 жалби, след като Столична община прекрати поръчката. За Зона 4 решението на общината беше да премине към сключване на договор с единствената класирана фирма, но това решение се бави поради жалби на предходната стъпка в процедурата.

: Две жалби бавят напредъка за осигуряване на постоянно сметопочистване в Зона 6 („Люлин“ и „Красно село“) и Зона 3 (“Изгрев”, “Подуяне” и “Слатина”). За Зона 1 (“Лозенец”, “Средец” и “Студентски”) и Зона 7 (“Възраждане”, “Оборище” и “Триадица”) има подадени 4 жалби, след като Столична община прекрати поръчката. За Зона 4 решението на общината беше да премине към сключване на договор с единствената класирана фирма, но това решение се бави поради жалби на предходната стъпка в процедурата. Призив към КЗК : На 25 ноември Столична община изпрати напомнително писмо до КЗК с призив да се произнесат в срок по искането за предварително изпълнение и подписване на договора за Зона 4. Комисията все още не се е произнесла, въпреки че срокът изтече на 21 ноември.

: На 25 ноември Столична община изпрати напомнително писмо до КЗК с призив да се произнесат в срок по искането за предварително изпълнение и подписване на договора за Зона 4. Комисията все още не се е произнесла, въпреки че срокът изтече на 21 ноември. Финални етапи: Процедурите за Зона 2 и Зона 5 ще се финализират в началото на декември.

Призив към гражданите за бдителност и съдействие

За да осигури плавен преход към временно сметосъбиране с общински капацитет, Столична община засили контрола по изпълнението на настоящия договор с “Грийн Партнърс” и призовава гражданите на бдителност в трите района. Общината припомня призивите:

Изхвърляйте разделно . Обслужването на цветните контейнери е независимо от битовото сметоизвозване. Всяка опакова в цветния контейнер облекчава обслужването на сивите.

. Обслужването на цветните контейнери е независимо от битовото сметоизвозване. Всяка опакова в цветния контейнер облекчава обслужването на сивите. Без мебели , зелени и строителни отпадъци в контейнерите за битов отпадък.

, зелени и строителни отпадъци в контейнерите за битов отпадък. Лична отговорност: Пазете чисто и почиствайте пред вкъщи.

Общината призовава всички жители и за активна бдителност и контрол, като посочват, че гражданският контрол е ключов за успеха на временната организация:

1. Да използват приложения за маркиране на снимки: Общината насърчава използването на безплатни приложения като Timemark: Photo Proof (или настройките на телефона) за автоматично добавяне на GPS координати, дата и час към всяка снимка.

2. Да бъдат бдителни и да снимат нарушителите:

o Да сигнализират за търговски обекти, които изхвърлят нерегламентирано.

o Да документират изхвърляне на строителни отпадъци (винаги е нарушение).

o Да регистрират необичайно големи количества отпадъци, които не са от домакинства.

3. Да изпратят сигнала за нарушението: Снимката с времеви печат и описание на случая да бъде изпратена на официалния имейл на Инспектората: inspectorat@inspectorat-so.org.

Важно напомняне за правилата: Общината напомня, че в сивите контейнери се изхвърля само смесен битов отпадък от домакинствата. В цветните контейнери – само опаковки от домакинствата. Всяко друго изхвърляне е нарушение.