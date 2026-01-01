Държавното управление за медицински продукти на Китай одобри система за частично възстановяване на моторната функция на ръката, базирана на невро-компютърен интерфейс. Устройството, което се имплантира в мозъка и е свързано с пневматична ръкавица, е първото в света подобно решение, преминало от лабораторни изпитания към комерсиално клинично приложение, съобщи Ройтерс.

Системата е разработена от базираната в Шанхай компания Borui Kang Medical Technology и е предназначена за пациенти с квадриплегия, причинена от увреждания на шийния отдел на гръбначния мозък. Тя позволява на пациентите да възстановят способността си да хващат предмети чрез ръкавица, свързана с мозъчен имплант.

В мозъка на пациента се поставя миниатюрен модул с размерите на монета, който отчита електрическата активност на мозъка. Невронните сигнали се преобразуват в команди за външно устройство – пневматична ръкавица, използваща сгъстен въздух, за да сгъва и разгъва пръстите.

Иновация или игра с огъня: Мозъчните чипове на Мъск

Имплантът се поставя извън твърдата мозъчна обвивка, което намалява риска от увреждане на мозъчната тъкан. Компанията съобщи, че досега са извършени 36 успешни операции за имплантиране на системата.

Клиничните изпитания показват значително подобрение в способността на пациентите да хващат предмети и да извършват основни движения с ръцете, например да вдигнат чаша вода до устата си.

Устройството е предназначено за пациенти на възраст между 18 и 60 години с увреждане на гръбначния мозък, диагностицирано поне една година по-рано. Кандидатите трябва да са в стабилно състояние поне шест месеца преди лечението, да не могат да хващат предмети с ръце, но да запазват известна подвижност на горната част на ръцете.

Според китайския регулатор резултатите от изпитванията показват, че технологията значително подобрява качеството на живот на пациентите, отбелязва Ройтерс.