Моята мечта винаги е била да обединявам хората. Благодаря, че сбъдвате мечтите ми, каза българският победител в „Евровизия" Дара на концерта в нейна чест, организиран от Столична община и БНТ на площад „Княз Александър I“ в София. Събитието е под надслов DARA Party.

Певицата беше посрещната с възгласи „Дара“ и с развети български знамена в момента, в който стъпи на сцената в центъра на София в 19 часа. Дара изпя Bangaranga и премина по 60-метров червен килим, опънат в нейна чест по решение на кмета на София Васил Терзиев. Изпълнението на певицата бе съпроводено от светлинни илюминации на сцената. Докато преминаваше по червения килим, Дара прегръщаше феновете си, които бяха на първа линия и получаваше от тях подаръци.

„Здравейте на всички. Много се радвам да ви видя. Изобщо не съм очаквала такова нещо“, обърна се Дара от сцената и допълни, че за нея това посрещане означава много. Тя каза, че ще запази този момент до края на живота си. „Моята мечта винаги е била да обединявам хората“, допълни изпълнителката и благодари на всички, дошли на площада, за да ѝ помогнат да сбъдне мечтата си.

Дара каза, че песента, с която спечели „Евровизия“ – Bangaranga, в момента е в глобалната класация за най-слушани песни. Песента е на 11-о място сред най-слушаните артисти в световната класация на „Спотифай“ и има шанс да влезе в класацията на „Билборд“. Тя призова феновете си да споделят песента ѝ от всички възможни видео и музикални платформи, за да може Bangaranga да има шанс да достигне до върха на световните класации.

От сцената в центъра на българската столица Дара благодари на всички хора, които са ѝ вярвали през цялото време и са я подкрепяли, и по този начин са ѝ дали сили да не се откаже. Певицата спечели първо националната селекция за „Евровизия“, а след това и официално представи България на 70-ото издание на песенния конкурс във Виена. Тя специално благодари за положителните реакции на феновете си и допълни, че за нея е важна всяка тяхна дума и подскок.

Час преди Дара да се появи на партито в нейна чест в центъра на София и да мине по червения килим, площадът многократно бе огласян от песента, с която Дара спечели „Евровизия“ – Bangaranga. На площада деца вдигаха високо над главите си плакати, на които пишеше: „Дара, ти си върхът!“, „Дара, обичаме те!“, „Дара, ти си номер 1“, „Добре дошла, скъпа Дара“.

Водещата на музикалното събитие – Боряна Граматикова, ръководител на българската делегация на „Евровизия 2026“, нарече Дара „национален герой“.

Преди Дара да се появи за участие в DARA Party, събралите се на площада гледаха на големи монитори моменти от нейния триумф във Виена и от завръщането ѝ на родна земя в неделя вечер на летище „Васил Левски“ в София, където тя бе посрещната от близки, приятели и много почитатели.