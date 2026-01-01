Грандиозно посрещане на победителката на „Евровизия“ DARA събра десетки хора от екипа на NOVA и фенове, като пространството пред входа оживя с пулсираща музика от диджей сет, впечатляваща видеостена и динамична обстановка, която превърна площадката пред сградата в открита концертна арена. Така денят на официалното посрещане на звездата започна от медията, откъдето тръгна грандиозната ѝ кариера, пише NOVA .

Спечелилата „Евровизия“ 2026 Дара направи откровено признание за трудния път към успеха и разочарованията, през които е преминала. В предаването „На кафе“ по Нова телевизия певицата сподели, че зад голямата победа стоят години работа, вътрешни битки и търсене на баланс.

По думите ѝ международният екип, който е стоял зад нея, я е накарал да се отпусне и да им повярва, че „те ще свършат работата“. Тя сподели разочарованието си от отношението към песента преди конкурса. „Това е моята професия, но аз на първо място съм човек и приоритет за мен винаги е било да съм добър човек. Бях много обидена и ми трябваше много време да простя на народа си. Наистина се страхувах за живота си. Сега обаче е важно да сме обединени“, разказа DARA. Тя призова политиците и народът да осигурят спокойна среда на артистите, в която да няма напрежение.

По думите ѝ самата тя е усетила магията на „Бангаранга“, още щом я е чула и е казала, че задължително трябва да участва с нея на „Евровизия“. „Усетих, че това е песента. Казах си, че няма да бъде клише, трябва да вярвам с всяка молекула в една песен, за да отида на такъв конкурс. Продуцентът Саня Армутлиева през месец ми казваше да я пуснем, че няма да ходим на „Евровизия“, но аз не исках. Имаше много голямо напрежение в рамките на 4 дни на полуфинала и финала, бях останала без глас“, споделя певицата.

Изпълнителката разказа, че е изградила собствена рутина, която ѝ помага да запази спокойствие и хармония въпреки напрежението и обществените реакции. По думите ѝ именно това ѝ е дало свободата да се наслаждава на момента и да остане уверена на сцената.

Дара обясни, че съзнателно се е дистанцирала както от положителните, така и от негативните емоции, за да остане концентрирана по време на конкурса. Тя подчерта, че победата не е резултат от ритуали или суеверия, а от сериозна подготовка и постоянство.

Певицата сподели още, че подготовката ѝ започва три часа преди всяко изпълнение и включва загряване на гласа, тялото и диафрагмата, съчетани с дишане, скачане и бягане. През последните месеци тя е работила усилено и за увеличаване на белодробния си капацитет, а медитацията ѝ е помогнала да остане спокойна и фокусирана.

Според Дара най-големият ѝ успех не е самата победа в „Евровизия“, а фактът, че е успяла да излезе на сцената без страх и притеснение.