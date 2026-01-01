Великобритания е внесла антивирусното лекарство фавипиравир от Япония като част от мерките си срещу смъртоносното огнище на хантавирус, съобщи в понеделник Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA).

От UKHSA заявиха, че през уикенда са приели доставката на лекарството, което все още се счита за експериментално за лечение на хантавирус, и че наличностите ще подсилят запасите за лечение, въпреки че рискът от по-широко разпространение във Великобритания остава много нисък.

Нито UKHSA, нито японските власти разкриха подробности за броя на дозите, доставени на Великобритания, пише Reuters.

Луксозният кораб "Хондиус", който е в центъра на огнището, акостира в понеделник в нидерландското пристанище Ротердам, където властите евакуираха членове на екипажа и медицински персонал. Трима души са починали от осем потвърдени и два вероятни случая, свързани с кораба.

Няма специфична терапия срещу хантавируса, който основно се разпространява чрез гризачи. В редки случаи той може да се предаде и между хора след продължителен близък контакт.

Лечението обикновено се фокусира върху поддържаща терапия като почивка и прием на течности, а някои пациенти може да се нуждаят и от дихателна помощ.

В Япония фавипиравир се продава под търговското име Avigan от подразделение на Fujifilm като силно лекарство срещу нови или повторно появяващи се грипни вируси. Медикаментът, който действа чрез блокиране на ключов ензим, необходим на много вируси за размножаване, не е одобрен за употреба във Великобритания.

Терапията с фавипиравир срещу хантавирус по принцип би се считала за експериментална, а не за стандартно лечение, и най-вероятно би била приложена в ранните етапи на тежка инфекция, заяви вирусологът Пит Маес от Университета в Брюксел.

Маес подчерта, че досегашните доказателства идват само от лабораторни и животински изследвания - без сериозни клинични данни при хора, които да покажат, че лекарството действа срещу хантавирус. Няма и международно утвърден клиничен протокол, който да препоръчва рутинната му употреба при хантавирус.

Огнището е свързано с по-рядък тип хантавирус, наречен Андес вирус, който е единственият щам, за който е известно, че може да се предава между хора, макар обикновено това да става само след близък и продължителен контакт.

Представители на Световната здравна организация заявиха, че не са установени промени, които да правят вируса по-заразен или по-опасен, и че огнището не представлява пандемична заплаха.