Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е приела пакет от 23 антикризисни мерки за пазара на горива след предварително проучване, започнало на 4 март заради напрежението на международните петролни пазари и усложнената ситуация в Близкия изток, съобщиха от институцията.

Решението е взето на закрито заседание, а изготвеният доклад ще бъде изпратен до Министерския съвет, Народното събрание, парламентарните групи и компетентните органи от изпълнителната власт с цел подпомагане на бъдещи решения.

Проучването е обхванало цялата верига на пазара – от производството и вноса на горива, през съхранението и търговията на едро, до продажбите на дребно. Анализирани са и действията на служебното правителство по отношение на сектора.

Според основния извод на КЗК предприетият от изпълнителната власт подход е бил насочен към отлагане, а не към предотвратяване на ценовия натиск върху пазара. От комисията посочват, че намесата чрез особения управител на „Лукойл“ е довела до разлика между поскъпването на едро и цените по бензиностанциите на компанията. По оценка на антимонополния орган това е създало риск за по-малките търговци, производители и вносители на горива, както и предпоставки за бъдеща ценова нестабилност. От КЗК отбелязват, че след тяхна намеса на 9 април тази практика е била прекратена.

Сред предложените мерки е създаването на Национален оперативен щаб към Министерския съвет, който да следи доставките, цените, наличностите и риска от недостиг на горива. Предвижда се в него да участват представители на държавните институции, бизнеса и бранша.

Комисията предлага и въвеждането на официален седмичен индекс на горивата с публична информация за цените, международните котировки, складовите наличности, търговските потоци и маржовете по веригата. Според КЗК това трябва да повиши прозрачността на пазара и да ограничи спекулативни практики.

Пакетът включва още засилен контрол върху веригата на доставки – от производството и вноса до търговията на дребно, както и изготвяне на план за гарантиране на непрекъсната работа на рафинерията и за диверсификация на доставките на суров петрол.

Предлагат се и механизми за подпомагане на засегнати сектори като автомобилния транспорт, земеделието, производството на торове, рибарството и аквакултурите чрез европейския механизъм METSAF. Идеята е да се компенсира част от увеличените разходи за горива и суровини при условие, че помощта достига до крайните потребители, а не се превръща в допълнителна печалба.

Сред другите предложения са подкрепа за обществения транспорт, гарантиране на доставки на авиационно гориво и целеви компенсации за уязвими групи.

КЗК предлага също временен фонд „Стабилизация на горивата“, финансиран с допълнителни приходи от ДДС, както и финансови механизми за осигуряване на ликвидност и гаранции за критични доставки. Разглежда се и възможност за отлагане на увеличението на тол таксите при рязък скок на цените.

Сред дългосрочните мерки са реформа в достъпа до данъчни складове, увеличаване на складовия капацитет, стимули за нови пазарни участници и политики за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. В тази посока се предвиждат насърчаване на железопътния транспорт, ускорена електрификация на градския транспорт и мерки за енергийна ефективност за малкия и средния бизнес.

От Комисията съобщават още, че продължава и текущото производство срещу групата „Лукойл“, в рамките на което се извършва допълнителен мониторинг на пазара на горива.