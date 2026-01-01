Зорница Михайлова встъпи в длъжност като заместник областен управител на Монтана, съобщиха от Областната администрация.

Михайлова е счетоводител по професия, завършила е Стопанска академия „Д.А. Ценов“ в Свищов, а до момента е била управител на Счетоводна къща „Михайлова ВМ“ в Монтана.

Занимава се и с обществена дейност – създател е на инициативата „Библиотерапия“, чрез която в болници в Монтана, Лом, Берковица, Враца, Мездра и Видин са създадени библиотечни кътове за пациенти.

По повод встъпването си в длъжност Зорница Михайлова пише във Фейсбук: „Като заместник областен управител на област Монтана ще работя с уважение към всяко населено място, към всяка институция и най-вече към хората от нашия регион — с диалог, откритост и желание за реални резултати! Вярвам, че Северозападът има сила, талант и бъдеще! И вярвам, че когато сме обединени от смислени цели, можем да променяме средата около нас“.