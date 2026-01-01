Сестрата на ирландската президентка Катрин Конъли - Маргарет Конъли, е сред най-малко шестимата ирландски граждани, задържани от Израел след прeхващането на флотилия с хуманитарна помощ за Газа, съобщи ДПА.

Според организаторите израелски военни са спрели 10 кораба от общо 60 плавателни съда в международни води и впоследствие връзката с тях е била изгубена. Случаят предизвика остри реакции от ирландските власти. Ирландският премиер Михол Мартин определи действията на Израел като "неприемливи" и заяви, че хората имат право да участват в мирни мисии в подкрепа на населението в Газа.

İsrail’in kaçırdığı Sumud aktivistleri arasında İrlanda’nın Filistin destekçisi sosyalist Cumhurbaşkanı Catherine Connolly’nin doktor kardeşi Margaret Connolly de var. pic.twitter.com/vAplQpmBYZ — Yunus Emre Erdölen (@yunuserdolen) May 18, 2026

"Ще повдигнем този въпрос на равнище Европейски съюз в контекста на други въпроси, свързани с Газа и по-специално със Западния бряг, и се надяваме да постигнем напредък с ЕС по редица въпроси, свързани с Палестина, особено по отношение на санкциите срещу заселниците, които до голяма степен се улесняват от израелското правителство", добави той.

"Това, което Израел направи, според мен е незаконно и е нарушение на международното право", каза вицепремиерът Саймън Харис. На въпрос дали ирландското правителство трябва дискутира с Израел относно задържането на сестрата на президента, Харис отговори: "Достатъчно дълго сме в това положение, за да знаем, че Израел всъщност не се интересува особено от думите на хората, нали?".

Ирландската президентка Катрин Конъли заяви, че е много притеснена за сестра си, макар да се гордее с участието ѝ в мисията.