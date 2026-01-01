Меган Маркъл отбеляза осмата годишнина от сватбата си с принц Хари, като публикува в Instagram серия от невиждани досега снимки от големия им ден. Херцогинята на Съсекс придружи кадрите с краткото послание: „Преди осем години на днешния ден…“.
Сред снимките има романтични моменти от вечерния прием във Фрогмор Хаус, включително кадри от първия танц на двойката и страстна целувка между Меган и Хари. Публикацията включва и кадри от церемонията в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор, гледана от близо 1,9 милиарда души по света.
На сватбата през 2018 г. присъстваха редица световни знаменитости, сред които Опра Уинфри, Дейвид Бекъм и Джордж Клуни. В споделените снимки обаче акцентът е поставен върху близките приятели и довереници на двойката. Сред тях са Елтън Джон, който пя на специалния им ден, и британският PR експерт Изабел Мей, смятана за една от най-близките приятелки на Меган.
Прави впечатление, че кралското семейство почти отсъства от кадрите. Освен кратък поглед към крал Чарлз в моментa, в който придружава Меган до олтара, други членове на монархията не се виждат. Това идва на фона на продължаващото напрежение между двайката и останалата част от кралското семейство, особено с принца и принцесата на Уелс.
Снимките показват още емоционални моменти зад кулисите, официалните сватбени портрети, както и речта на принц Хари по време на тържеството, докато Меган, облечена в рокля Givenchy по дизайн на Клеър Уейт Келър, го наблюдава с усмивка.
Зад приказната сватба обаче се крият и редица напрегнати моменти. Подготовката за церемонията беше белязана от спорове около роклите на шаферките, предполагаемо напрежение с Кейт Мидълтън и разногласия за тиарата, която Меган искала да носи. Според публикации в британските медии покойната кралица Елизабет II дори била принудена да направи забележка на бъдещата херцогиня за отношението ѝ към персонала.
Допълнително напрежение предизвика и отсъствието на бащата на Меган, който получи инфаркт малко преди сватбата и се отказа да присъства, след скандал с папарашки снимки. Тогава Меган помолила крал Чарлз да я отведе до олтара — жест, който по-късно определи като изключително важен за нея.
Днес Меган и Хари живеят в Монтесито, Калифорния, заедно с двете си деца — принц Арчи и принцеса Лилибет, след като през 2020 г. се оттеглиха от кралските си задължения.