Григор Димитров отпадна в първия кръг на квалификациите при мъжете на Откритото първенство по тенис на Франция.

Димитров, който в събота навърши 35 години, отстъпи в драматичен мач с 6:3, 5:7, 6:7(6) на 22-годишния португалец Жайме Фария, №117 в световната ранглиста. Срещата продължи два часа и 48 минути. Така българинът записа седма поредна загуба и има едва две победи в 12 изиграни мача от началото на сезона.

Димитров допусна пробив още в първия гейм на мача, но след 1:3 спечели пет поредни гейма, за да вземе първия сет. Българинът проби за 2:1 във втората част, а при 5:4 сервираше за спечелване на мача, но загуби три поредни гейма и резултатът в сетовете беше изравнен.

Третата, решителна част беше изключително драматична. Димитров проби за 2:1, допусна изравняване при 4:4, но след нов брейк за втори път сервираше за спечелване на двубоя. Фария обаче върна пробива, а след това спечели подаването си, за да поведе с 6:5. Българинът успя да вземе сервис гейма си и така се стигна до решителен тайбрек до десет спечелени точки. В него Димитров изостана с 1:4 точки, намали пасива си до 5:6, но загуби четири от следващите пет точки и отпадна от надпреварата.