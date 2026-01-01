Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще изпадне от първите 130 в световната ранглиста, след като загуби двубоя си от първия кръг на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Монте Карло.

34-годишният Димитров отстъпи с 4:6, 6:2, 3:6 пред аржентинеца Томас Мартин Етчевери за час и 57 минути игра. По този начин той не успя да защити точките си от миналата година, когато игра четвъртфинал в Княжеството, и ще пропадне с поне 42 места в класацията на АТП.

За последно българинът бе извън първите 100 в света през март 2012 година, а извън първите 130 той не е бил от 2010 година, когато бе все още тийнейджър.

Мачът започна добре за българина, който реализира първия пробив в срещата и поведе с 2:1 гейма. Неговата преднина обаче не се запази, тъй като още в следващия гейм Етчевери направи рибрейк и изравни.

Последваха няколко минути, в които двамата тенисисти взимаха подаванията си без големи колебания, докато не се стигна до 5:4 гейма в полза на аржентинеца. Тогава при резултат 30:30 Димитров удари една топка с рамката на ракетата си и тя изхвърча почти в трибуните. В следващото разиграването филето на мрежата се намеси след удар на Етчевери и макар това да не бе краят му, българинът се оказа в затруднена позиция след неочаквания контакт и се стигна до негова грешка, с която той предаде и откриващия сет.

Злощастно загубената първа част сякаш мотивира допълнително Димитров и той стартира много мотивирано във втория сет. Още в неговия първия гейм българинът осъществи пробив на 0, а след това взе подаването на съперника си и още веднъж, този път за 4:1, което предреши изхода на втория сет.

Димитров играеше много концентрирано и в началото на третия сет, но пропусна няколко добри възможности да постави Етчевери под напрежение.

При 3:2 гейма в полза на аржентинеца Димитров направи две последователни непредизвикани грешки за 0:30, а след това аржентинецът успя да свали топката точно в краката му, когато българинът излезе при мрежата. Нов удар в аут от форхенд донесе пробив за Етчевери, което му павира пътя към победата.

Във втория кръг 30-ият в световната ранглиста аржентинец ще играе срещу победителя от двойката между французина Теранс Атман и американеца Итън Куин.